Силантьев о питании: «Стараюсь не позволять себе никаких гадостей. Алкоголь не употребляю. Углеводов в рационе больше всего — макароны, рис, булгур»

— Сейчас огромную популярность набрала нутрициология. Насколько сильно вы следите за питанием? Каков ваш ежедневный рацион?

Источник: Sports

— Не скажу, что у меня рацион нутрициолога. Я раньше над этим работал, мне хотелось понять, как лучше питаться спортсмену перед играми, летом и в сезоне. Достаточно долго это изучал, лет пять. Сейчас я в сезоне стараюсь правильно кушать и не позволять себе никаких гадостей. В этом плане стараюсь правильно подходить к делу.

— Под гадостями имеете в виду бургеры, чипсы, пиво?

— Ага. Алкоголь я вообще не употребляю, у меня нет его в рационе. Зато стараюсь кушать много углеводов, особенно за день до игры. Их у меня в рационе больше всего. Это макароны, рис, булгур, — сказал нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.