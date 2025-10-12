Галкин о задачах на сезон: «Кубок. У “Автомобилиста” немало травм, но мы не теряем ход, побеждаем. Клуб с каждым годом становится сильнее»

— Специалисты, отмечая успешный старт «Автомобилиста», все равно сетуют, что вы играете в оборонительный и скучноватый хоккей. Это так?
— Нет, не согласен. Да, бывают матчи, когда мы немного подстраиваемся под соперника и играем чуть глубже. Но сверхоборонительным наш стиль не назову, счастье ищем в основном в атаке.
— Задачи на сезон — личные и командные?
— С каждым годом «Автомобилист» становится сильнее. Посмотрите, у нас немало травм, но «Автомобилист» не теряет ход, побеждает, это о многом говорит. Поэтому задача у нас у всех в первую очередь командная — Кубок, — сказал вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин.