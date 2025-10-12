Ричмонд
Хоккей. НХЛ
перерыв
Калгари
2
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.60
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.49
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.49
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.56
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.62
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Галкин о задачах на сезон: «Кубок. У “Автомобилиста” немало травм, но мы не теряем ход, побеждаем. Клуб с каждым годом становится сильнее»

На данный момент екатеринбургский клуб занимает 2-е место на Востоке, набрав 21 балл в 15 матчах.

Источник: Спортс"

— Специалисты, отмечая успешный старт «Автомобилиста», все равно сетуют, что вы играете в оборонительный и скучноватый хоккей. Это так?

— Нет, не согласен. Да, бывают матчи, когда мы немного подстраиваемся под соперника и играем чуть глубже. Но сверхоборонительным наш стиль не назову, счастье ищем в основном в атаке.

— Задачи на сезон — личные и командные?

— С каждым годом «Автомобилист» становится сильнее. Посмотрите, у нас немало травм, но «Автомобилист» не теряет ход, побеждает, это о многом говорит. Поэтому задача у нас у всех в первую очередь командная — Кубок, — сказал вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин.