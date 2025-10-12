Проворов сделал 5 блоков в матче с «Миннесотой». У защитника ассист и «+3» за 27:12 при 8:33 в меньшинстве

28-летний россиянин отметился результативной передачей и завершил встречу с полезностью «+3».
Защитник «Коламбуса» получил максимальное игровое время в команде (27:12, 1:38 — в большинстве, 8:33 — в меньшинстве) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (7:4).
28-летний россиянин отметился результативной передачей и завершил встречу с полезностью «+3».
В его активе 1 бросок в створ (при 1 промахе) и 5 блокированных бросков соперника. Статистика потерь и перехватов — 1:1.