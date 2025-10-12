Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
6
:
Анахайм
4
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.00
П2
33.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
1
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.25
П2
7.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.36
П2
3.22
Хоккей. КХЛ
14:30
Барыс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.12
X
4.28
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.28
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.39
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Коламбус
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

Проворов сделал 5 блоков в матче с «Миннесотой». У защитника ассист и «+3» за 27:12 при 8:33 в меньшинстве

Защитник «Коламбуса» получил максимальное игровое время в команде (27:12, 1:38 — в большинстве, 8:33 — в меньшинстве) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (7:4).

Источник: Спортс"

28-летний россиянин отметился результативной передачей и завершил встречу с полезностью «+3».

В его активе 1 бросок в створ (при 1 промахе) и 5 блокированных бросков соперника. Статистика потерь и перехватов — 1:1.