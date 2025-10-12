Ричмонд
Бернс — 23-й игрок в истории НХЛ, сыгравший 1500 матчей в регулярках. У Овечкина 1493 игры

40-летний защитник «Колорадо» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:5 Б).

Канадец отметился результативной передачей и завершил встречу с полезностью «минус 2».

Бернс стал 23-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1500 матчей в регулярках (911 очков, 261+650). Рекордом лиги владеет бывший партнер Брента по «Сан-Хосе» Патрик Марло (1779).

В текущем сезоне отметки 1500 матчей также должны достичь форварды Александр Овечкин («Вашингтон», 1493) и Анже Копитар («Лос-Анджелес», 1457).

