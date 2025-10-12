Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Барыс
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
6
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Коламбус
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Стаал из «Каролины» — 5-й действующий игрок НХЛ с голами в 20+ сезонах. Он повторил достижение Кросби, Овечкина, Бернса и Перри

37-летний нападающий «Каролины» отличился в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:3 ОТ).

Стаал — пятый действующий хоккеист, забивавший в 20 сезонах НХЛ и более. Он повторил достижение Сидни Кросби (21 сезон), Брента Бернса (21), Александра Овечкина (20) и Кори Перри (20).

Никишин набрал по очку в двух первых матчах регулярки НХЛ в карьере. Он 4-й защитник в истории «Каролины» с таким достижением.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше