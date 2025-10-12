Стаал из «Каролины» — 5-й действующий игрок НХЛ с голами в 20+ сезонах. Он повторил достижение Кросби, Овечкина, Бернса и Перри

Стаал — пятый действующий хоккеист, забивавший в 20 сезонах НХЛ и более. Он повторил достижение Сидни Кросби (21 сезон), Брента Бернса (21), Александра Овечкина (20) и Кори Перри (20).
Никишин набрал по очку в двух первых матчах регулярки НХЛ в карьере. Он 4-й защитник в истории «Каролины» с таким достижением.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше