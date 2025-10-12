Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
2
:
Торпедо
1
П1
2.00
X
3.75
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург Мг
0
:
Авангард
1
П1
4.30
X
4.05
П2
1.71
Хоккей. КХЛ
2-й период
Нефтехимик
0
:
Сибирь
2
П1
23.00
X
6.50
П2
1.20
Хоккей. НХЛ
13.10
Рейнджерс
:
Вашингтон
П1
2.60
X
4.37
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
6
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Коламбус
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2

Фетисов про 2 игры Овечкина без шайб на старте сезона НХЛ: «Он забьет свои голы, что его дергать. Будет что комментировать»

40-летний нападающий «Вашингтона» набрал 1 (0+1) очко за 2 матча в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

«Все нормально у него, что его дергать. Забьет он свои голы, будет что комментировать», — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Овечкин набрал 1-е очко в сезоне — передача в матче с «Айлендерс».