Яковлев об 1:5 от «Авангарда»: «Получили по носу. Хорошо, что так сложилось в данный период времени. Лучше сейчас посмотреть на наши слабые места в игре с прямым конкурентом»

— Хорошо, наверное, что так сложилось в данный период времени, потому что слишком как-то гладко все хорошо складывалось до этого матча. Здесь, да, получили по носу, и, наверное, лучше сейчас, на этом этапе времени посмотреть на наши слабые места в игре с прямым конкурентом.

Хорошая пища для размышления, но моментов очень много было. Действительно, немного были непохожи сами на себя в реализации. Если хотя бы треть моментов реализовали, наверное, по-другому сложилась бы игра.

— Какие выводы можно сделать из этого поражения? Какую пищу для размышления дали эти 1:5?

— То, что нужно обороняться: лучше играть в зоне обороны, защищать свой пятак, потому что они забили много одинаковых голов с добиваний, в результате борьбы на пятаке.

— Защитник Максим Лажуа сделал дубль. Что скажете о его игре в атаке?

— У них тактика такая: создают трафик перед воротами, сминают, и защитники должны доводить шайбу до ворот.

— Соперник блокировал двадцать бросков. Стало ли это причиной небольшого количества бросков в створ от «Металлурга»?

— Наверное, нет. «Авангард» всегда блокирует много шайб.

— «Металлургу» удалось сделать счет 1:1, а что потом пошло не так?

— Не очень хороший второй гол. Нам нужно было правильно сыграть отрезок после 1:1. Мы сравняли счет, перехватили инициативу, нужно было заиграть этот момент. Но вторым голом в наши ворота мы снова, грубо говоря, отдали инициативу сопернику.

— Что у «Металлурга» в большей степени не получилось в матче против «Авангарда»: игра в атаке или в обороне?

— Я считаю, реализация моментов подвела. Еще раз повторюсь: забили бы треть из них — совсем было бы по-другому, — сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.