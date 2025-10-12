Буре о поражении ЦСКА от «Ак Барса»: «Команда играла средне, ничего выдающегося не сделала»

"Команда играла средне, ничего такого выдающегося не сделала.
Конечно, это неприятно, когда [против «Динамо»] ведешь в три гола и потом проигрываешь", — сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.
«Русская ракета» — именно таким вошел в историю российский и советский хоккеист Павел Буре. Быстрый до такой степени, к которой еще не привыкли даже лучшие защитники в мире, играющие в НХЛ. Биография Павла Буре уместила в себя советский хоккей, подвиги в составе уже сборной России и невероятный успех за океаном.Читать дальше