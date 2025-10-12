Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.10
Рейнджерс
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Ванкувер
1
П1
X
П2

Буре о поражении ЦСКА от «Ак Барса»: «Команда играла средне, ничего выдающегося не сделала»

В предыдущей игре команда проиграла московскому «Динамо» (3:4 Б), упустив преимущество в 3 гола.

Источник: Спортс"

"Команда играла средне, ничего такого выдающегося не сделала.

Конечно, это неприятно, когда [против «Динамо»] ведешь в три гола и потом проигрываешь", — сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.

Узнать больше по теме
Биография Павла Буре: карьера и личная жизнь хоккеиста
«Русская ракета» — именно таким вошел в историю российский и советский хоккеист Павел Буре. Быстрый до такой степени, к которой еще не привыкли даже лучшие защитники в мире, играющие в НХЛ. Биография Павла Буре уместила в себя советский хоккей, подвиги в составе уже сборной России и невероятный успех за океаном.
Читать дальше