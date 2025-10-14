Исаков об 1:7 от «Динамо» Минск: «Нужно, чтобы у каждого в “Торпедо” нашлось мужество, чтобы в первую очередь спросить с себя. Важно сделать правильные выводы»

Очень важно сделать правильные выводы и понять для себя, что не получилось в этой игре. Ну и соответственно готовиться к следующим матчам.
— Вы пропустили семь шайб. Не думали сменить вратаря по ходу встречи?
— Таких мыслей не было.
— Сегодня у вас в составе дебютировал Шейн Принс. Оцените его действия на льду.
— Он старался, двигался. Понятно, что при таком результате сложно оценить игру отдельного хоккеиста. Но желание с его стороны было большим, — сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.
«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Исакова уступила минскому «Динамо» — 1:7.