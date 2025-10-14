Ги Буше: «Атака “Авангарда” строится в том числе на защитниках. В современном хоккее, включая НХЛ, так — если вы хотите побеждать, то очень важно иметь уверенную оборону»

В прошлом году я для себя отметил «Металлург», у которого отличная оборона, где классно двигают шайбу. Для меня не было сюрпризом, что они выиграли Кубок Гагарина. То же самое скажу и про «Локомотив», где габаритная защита, умеющая хорошо двигать шайбу. Если у вас нет обороны, то и в чемпионате вы не победите.