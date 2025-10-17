Ричмонд
22.10
Айлендерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.95
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
22.10
Вашингтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.07
П2
4.58
Хоккей. НХЛ
22.10
Оттава
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.34
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
22.10
Питтсбург
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.41
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
22.10
Торонто
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.31
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.10
Бостон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.36
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.75
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
22.10
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.43
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.34
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
22.10
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Гришин о 4:3 с «Динамо» Минск: «Долганов здорово сыграл — просто стоял на голове, держал в игре, выручал. Ребята выстояли, мы удачно сыграли в завершении»

— Надо поблагодарить ребят, что они вытащили такой матч с таким серьезным преимуществом у соперника. Но наши ребята добились, выстояли.

Источник: Спортс"

Здорово сыграл наш вратарь Долганов — просто стоял на голове, держал в игре, выручал. Но мы удачно сыграли в завершении. Как я и говорил, нужно забить три — мы столько и забили. Этого нам хватило для овертайма, а там мы реализовали тот момент, который у нас появился.

Тяжело было ребятам. У хозяев очень мастеровитая, очень играющая команда. «Динамо» хорошо сегодня действовало. Но и поддержка трибун была колоссальной. Мы впервые в сезоне с таким столкнулись. На нашей скамейке ничего не было слышно. Но это и нашей команде давало эмоции — на таких аренах играть очень приятно.

— В игре было только лишь одно удаление. Вы специально избегали возможности оказаться под сильным большинством «Динамо»?

— На установке это не отмечалось. Просто ребята тоже прекрасно знают, с кем мы имеем дело. Мы старались играть корректно. Но и хозяева тоже не допустили ни одного удаления. Хотя, возможно, мы их особо и не заставляли нарушать правила. Но не было неожиданных удалений вроде игры высоко поднятой клюшкой или толчков в спину. Практически весь матч мы сыграли «5 на 5».

Специально об этом не говорили. Но тренерский штаб подготовил, показал видео, пересылал в группу тем ребятам, кто действует в меньшинстве. Они сделали все, чтобы как можно меньше удаляться, — сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.