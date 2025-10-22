Жамнов про 7:6 с «Шанхаем»: «Валидол — главный спонсор “Спартака”. Это наше кредо, видимо»

— Отыгрыш свой заслужили или все-таки удача?
— У меня все еще много вопросов, и буду честен, не скажу, что доволен командой.
Мы не играли 60 минут. Я пока тут работаю, говорю, чтобы ребята учились на своих ошибках. Пока мы не становимся умнее.
— Никита Коростелев тоже подсел как-то.
— Он выполняет свою работу, он вообще меня удивляет, потому что работает практически на команду. Моменты есть, я не вижу спада. Ну, может, просто немного несвеж, но он играет нормально, как его просят.
Вообще, валидол — главный спонсор «Спартака». Это наше кредо, видимо.
— Кого назначили лучшим в таком матче?
— Рябова, конечно, — сказал главный тренер «Спартака» Жамнов.