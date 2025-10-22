Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02:30
Бостон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.36
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.75
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.43
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.34
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Жамнов про 7:6 с «Шанхаем»: «Валидол — главный спонсор “Спартака”. Это наше кредо, видимо»

«Спартак» дома выиграл у «Шанхай Дрэгонс» (7:6 Б) в FONBET КХЛ, сравняв счет за 12 секунд до конца третьего периода.

Источник: Спортс"

— Отыгрыш свой заслужили или все-таки удача?

— У меня все еще много вопросов, и буду честен, не скажу, что доволен командой.

Мы не играли 60 минут. Я пока тут работаю, говорю, чтобы ребята учились на своих ошибках. Пока мы не становимся умнее.

— Никита Коростелев тоже подсел как-то.

— Он выполняет свою работу, он вообще меня удивляет, потому что работает практически на команду. Моменты есть, я не вижу спада. Ну, может, просто немного несвеж, но он играет нормально, как его просят.

Вообще, валидол — главный спонсор «Спартака». Это наше кредо, видимо.

— Кого назначили лучшим в таком матче?

— Рябова, конечно, — сказал главный тренер «Спартака» Жамнов.