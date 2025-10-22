Ричмонд
Юта
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.90
П2
1.52
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.08
X
4.52
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Овечкин набрал 5-е очко в сезоне — передача в матче с «Сиэтлом» за 16:00

Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Сиэтлом» (4:1).

Источник: Sports.Ru

На 22-й минуте капитан «Вашингтона» ассистировал Джейкобу Чикрану, который реализовал большинство (3:0).

Овечкин набрал 5-е (1+4) очко в сезоне, всего он провел 7 игр.

Сегодня за 16:00 (2:39 — в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот (5 было заблокировано, 2 — мимо), 1 силовой прием, полезность — «0».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
