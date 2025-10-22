Овечкин набрал 5-е очко в сезоне — передача в матче с «Сиэтлом» за 16:00

На 22-й минуте капитан «Вашингтона» ассистировал Джейкобу Чикрану, который реализовал большинство (3:0).
Овечкин набрал 5-е (1+4) очко в сезоне, всего он провел 7 игр.
Сегодня за 16:00 (2:39 — в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот (5 было заблокировано, 2 — мимо), 1 силовой прием, полезность — «0».
