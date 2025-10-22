Ричмонд
2-й период
Юта
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
5.00
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.08
X
4.52
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Малкин набрал очки в 4-м матче подряд — передача в игре с «Ванкувером». У форварда «Питтсбурга» 2+8 в 7 встречах

Форвард «Питтсбурга» продлил результативную серию (2+3) в чемпионате НХЛ до 4 игр.

Источник: Спортс"

Всего в 7 матчах сезона на его счету 10 (2+8) очков.

Сегодня за 16:38 (5:06 — в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 50% выигранных вбрасываний (4 из 8), 2 минуты штрафа, полезность — «плюс 1».