Воронков забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом». У него 6 очков и «+5» в 6 играх

На счету 25-летнего Воронкова стало 6 (3+3) очков в 6 матчах в текущем сезоне при полезности «+5».
Сегодня Дмитрий (15:27) завершил игру с нейтральной полезностью и отметился 3 бросками в створ.
Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (5:1) — в большинстве с передачи Кирилла Марченко.
