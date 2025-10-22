Маршанд набрал 0+2 в 1-м матче на арене «Бостона» после ухода из клуба. Болельщики «Брюинс» устроили форварду «Флориды» овацию

Для 37-летнего канадца это был первый матч на арене «Бостона» после обмена в «Пантерс» перед дедлайном в прошлом сезоне.
Игрок не смог договориться с клубом о новом контракте, после чего запросил обмен во «Флориду», в составе которой летом выиграл свой второй Кубок Стэнли.
Маршанд выступал за «Бостон» с 2009 года и выиграл Кубок Стэнли вместе с командой в 2011 году.
В сегодняшнем матче Брэд дважды ассистировал партнерам, а также получил малый штраф во втором периоде.
По ходу игры клуб показал видеоролик в честь бывшего капитана. На глазах Маршанда выступили слезы, а болельщики устроили ему овацию — как и до этого, когда игрок уходил с раскатки.