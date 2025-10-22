Макдэвид забросил 1-ю шайбу в сезоне — в 7-м матче. «Эдмонтон» победил «Оттаву» (3:2 ОТ), прервав серию поражений из 3 игр

28-летний канадец прервал свою безголевую серию, состоявшую из 6 матчей со старта сезона. На его счету стало 8 (1+7) очков в 7 играх в сезоне при полезности «минус 2».
«Ойлерс» благодаря победе прервали серию поражений из 3 матчей.
Капитан «Эдмонтона» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (3:2 ОТ).
