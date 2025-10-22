Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
3
:
Колорадо
3
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.10
П2
12.50
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.08
X
4.52
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.04
X
4.40
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2

Кросби забил 700 голов в НХЛ с учетом плей-офф — 17-й результат в истории. По очкам в этом зачете (1896) он вышел на чистое 7-е место, обогнав Лемье

Капитан «Питтсбурга» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1).

На счету 38-летнего канадца стало 8 (4+4) очков в 6 играх в текущем сезоне при полезности «+2».

За карьеру в рамках регулярок — 1695 (629+1066) балла в 1358 играх. С учетом плей-офф — 1896 (700+1196) очков в 1539 играх.

Кросби — 17-й игрок в истории лиги, достигший отметки 700 шайб с учетом плей-офф. Рекордом владеет Уэйн Гретцки (1016), на втором месте идет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (975).

За ними следуют Горди Хоу (869), Бретт Халл, Яромир Ягр (оба — 844), Марк Мессье (803), Фил Эспозито (778), Марио Лемье (766), Стив Айзерман (762), Марсель Дионн (752), Майк Гартнер (751), Теему Селянне (728), Люк Робитайл (726), Брендан Шенахан (716), Джо Сакик (709) и Яри Курри (707).

Добавим, что по очкам с учетом плей-офф Сидни вышел на чистое 7-е место в истории лиги, обогнав Лемье (1895 баллов в 1022 играх) и став рекордсменом «Пингвинс» по этому показателю.

Выше идут Гретцки (3237 в 1694), Мессье (2181 в 1991), Ягр (2122 в 1941), Хоу (2010 в 1924), Фрэнсис (1941 в 1902) и Айзерман (1940 в 1710).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше