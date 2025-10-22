Кросби с 1896-м очком с учетом плей-офф и рекордом «Питтсбурга», Джек Хьюз с хет-триком и Шефер с 1+1 — звезды дня в НХЛ

Третья звезда — защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер с 2 (1+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (4:3). Первый номер драфта-2025 набрал очки в 6-м матче подряд со старта карьеры и повторил рекорд лиги для защитников.
Вторая звезда — форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз с 3 шайбами в ворота «Торонто» (5:2). Хет-трик стал для первого номера драфта-2019 третьим за карьеру в лиге.
Первая звезда — капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, забросивший шайбу в матче с «Ванкувером» (5:1). Первый номер драфта-2005 набрал 1896-е очко в лиге с учетом плей-офф и стал рекордсменом «Питтсбурга», обогнав Марио Лемье (а в общем зачете в истории лиги вышел на 7-е место).
Кроме того, гол стал для него 700-м за карьеру в лиге с учетом плей-офф (17-й результат в истории).