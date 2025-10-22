Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.35
X
4.62
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

Кросби с 1896-м очком с учетом плей-офф и рекордом «Питтсбурга», Джек Хьюз с хет-триком и Шефер с 1+1 — звезды дня в НХЛ

Три первых номера драфта (2005, 2019, 2025) вошли в тройку лучших по итогам очередного игрового дня в лиге.

Источник: Спортс"

Третья звезда — защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер с 2 (1+1) очками в матче с «Сан-Хосе» (4:3). Первый номер драфта-2025 набрал очки в 6-м матче подряд со старта карьеры и повторил рекорд лиги для защитников.

Вторая звезда — форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз с 3 шайбами в ворота «Торонто» (5:2). Хет-трик стал для первого номера драфта-2019 третьим за карьеру в лиге.

Первая звезда — капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, забросивший шайбу в матче с «Ванкувером» (5:1). Первый номер драфта-2005 набрал 1896-е очко в лиге с учетом плей-офф и стал рекордсменом «Питтсбурга», обогнав Марио Лемье (а в общем зачете в истории лиги вышел на 7-е место).

Кроме того, гол стал для него 700-м за карьеру в лиге с учетом плей-офф (17-й результат в истории).