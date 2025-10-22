Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.35
X
4.62
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.21
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.10
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

Летанг — 5-й игрок в истории «Питтсбурга» с 600+ ассистами в регулярках. Среди защитников в истории НХЛ — 20-й

Защитник «Пингвинс» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:1).

На счету 38-летнего канадца стало 3 (0+3) очка в 7 играх в текущем сезоне при полезности «+3». За карьеру в рамках регулярок — 775 (175+600) баллов в 1168 играх.

Он стал 5-м игроком в истории пенсильванского клуба, достигшим отметки 600 результативных передач. Выше идут Сидни Кросби (1066 в 1359 играх), Марио Лемье (1033 в 915), Евгений Малкин (840 в 1220) и Яромир Ягр (640 в 806).

Среди защитников в истории лиги Летанг стал 20-м, кому удалось сделать 600+ ассистов. Рекордом владеет Рэй Бурк (1169 в 1612), среди действующих игроков лучший результат у Эрика Карлссона («Питтсбург», 673 в 1091).