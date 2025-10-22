Летанг — 5-й игрок в истории «Питтсбурга» с 600+ ассистами в регулярках. Среди защитников в истории НХЛ — 20-й

Он стал 5-м игроком в истории пенсильванского клуба, достигшим отметки 600 результативных передач. Выше идут Сидни Кросби (1066 в 1359 играх), Марио Лемье (1033 в 915), Евгений Малкин (840 в 1220) и Яромир Ягр (640 в 806).