Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.70
X
5.02
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.19
П2
2.39
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.05
П2
2.52
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.42
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.36
П2
2.29
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

На новом шлеме Томпсона изображены опухшее лицо Уилсона, Овечкин, Бэкстрем, Холтби, Карлсон и Бондра

На задней части новой маски вратаря Логана Томпсона для третьей формы «Кэпиталс» изображено опухшее лицо Тома Уилсона.

Источник: Спортс"

На шлеме также изображены Александр Овечкин, Никлас Бэкстрем, Олаф Колциг, Петер Бондра, Брэйден Холтби и Джон Карлсон.

Изображение с лицом Уилсона основано на фотографии с матча в Монреале 7 декабря 2024 года.

В той игре нападающий получил удар шайбой в лицо после броска Джейкоба Чикрана в первом периоде. Тогда Уилсон ушел в раздевалку, но вернулся через несколько минут с распухшей щекой. В третьем периоде он забил два гола, включая победный (4:2).

Фото: x.com/Capitals.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше