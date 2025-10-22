На новом шлеме Томпсона изображены опухшее лицо Уилсона, Овечкин, Бэкстрем, Холтби, Карлсон и Бондра

На шлеме также изображены Александр Овечкин, Никлас Бэкстрем, Олаф Колциг, Петер Бондра, Брэйден Холтби и Джон Карлсон.
Изображение с лицом Уилсона основано на фотографии с матча в Монреале 7 декабря 2024 года.
В той игре нападающий получил удар шайбой в лицо после броска Джейкоба Чикрана в первом периоде. Тогда Уилсон ушел в раздевалку, но вернулся через несколько минут с распухшей щекой. В третьем периоде он забил два гола, включая победный (4:2).
Фото: x.com/Capitals.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше