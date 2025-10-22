Ричмонд
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.38
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.37
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Губерниев об Овечкине: «Он себя еще найдет. Не очень понимаю степень беспокойства, вы 7 шайб за матч хотели? Против него играют лучшие хоккеисты мира»

В 7 матчах Овечкин забросил 1 шайбу и отдал 4 передачи.

Источник: Спортс"

"Овечкин себя еще найдет. Я не очень понимаю степень беспокойства. Одна шайба в семи матчах… А вы хотели, чтобы было семь шайб за один?

Против Овечкина играют лучшие хоккеисты мира. И есть маленький нюанс: он не играет против «Торпедо» из Сходни. Поэтому, думаю, можно будет трезво говорить о том, как он начал сезон, матчей через 15.

Овечкин нормально вкатывается в сезон, восстанавливается после травмы и поездки в Россию, где у него было много важных дел. Это не тот случай, когда нужно переживать за Овечкина", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.