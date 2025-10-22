«Ротенберг — как Жириновский. Говорит непонятные вещи, но через 2−3 года они сбываются. На четвертый сезон в СКА он бы выиграл Кубок». Сервисмен сборной Рогатин о тренере

— Причины никто не объяснил. Но вышло, на мой взгляд, не очень красиво. Я провел в хоккее 46 сезонов, 11 лет в СКА. Могли бы вызвать, сказать причину, что нашли более молодого специалиста, поблагодарить за работу, выплатить компенсацию, так как у меня действовал контракт. Но ничего этого сделано не было. Вызвали к офису и на улице отдали трудовую книжку. Хорошо, что выдали хотя бы зарплату за два месяца. Того же Ларионова я знаю 50 лет, еще с «Химика»! Но он просто не пошел на контакт и никак не повлиял на ситуацию.