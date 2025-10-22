Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.38
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.38
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.37
П2
2.38
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Гатиятулин об 1:0 с «Локомотивом»: «К октябрю “Ак Барс” набрал ход, стабильность в звеньях появилась. Время безусловных фаворитов в прошлом, со всеми командами надо настраиваться»

— Арена и болельщики нам помогли. Важно было проявить себя против такого соперника, который тоже старается играть много в давление, с контролем шайбы. Был показательный для нас матч.

Источник: Спортс"

Ребята — молодцы, отмечу нашу первую игру на ноль в этом сезоне. Тут и самоотверженность игроков, и блокированные броски, хорошая игра на своем пятаке. А когда мы делали ошибки, их подчищал Тимур (Билялов).

— Для вас этот матч был особенным в эмоциональном плане?

— Каждая игра особенная и важная. Даже взять вчерашние результаты матчей соперников других команд. Подчеркивается, что время безусловных фаворитов уже в прошлом. Со всеми командами надо выходить, настраиваться, играть. И у нас не было ни одного проходного матча. Все за счет самоотдачи, работы. Так и достаются эти победы.

Мы играли с лидером Западной конференции. Это для нас был тест. У нас состав формировался уже ближе к началу сезона. И те ребята, которые получили ведущие роли, практически не тренировались. Саша Хмелевский вообще по ходу добавился. Поэтому не было времени на поиск нужных сочетаний.

Когда новый игрок приходит в команду, ему на адаптацию нужно 10−20 матчей. Вот как раз к октябрю мы набрали ход, и многое стало получаться. Но есть еще где прогрессировать. Мы над этим работаем. Стабильность в звеньях появилась, и мы хотим не менять состав, чтобы эта стабильность еще развивалась, — сказал главный тренер «Ак Барса».