Гатиятулин об 1:0 с «Локомотивом»: «К октябрю “Ак Барс” набрал ход, стабильность в звеньях появилась. Время безусловных фаворитов в прошлом, со всеми командами надо настраиваться»

Когда новый игрок приходит в команду, ему на адаптацию нужно 10−20 матчей. Вот как раз к октябрю мы набрали ход, и многое стало получаться. Но есть еще где прогрессировать. Мы над этим работаем. Стабильность в звеньях появилась, и мы хотим не менять состав, чтобы эта стабильность еще развивалась, — сказал главный тренер «Ак Барса».