Крикунов об 1:3 с «Торпедо»: «Вся ответственность лежит на нападающих “Сочи”. Надо забивать, это их работа, они с ней явно не справляются»

К сожалению, есть снова вопросы к нашим нападающим. Один забитый гол — и тот в большинстве «5 на 3». Тяжело выиграть, если ты не забиваешь в равных составах и не используешь большинство. Оно у нас было на пять минут, но мы забили только один гол.