Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.38
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.38
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.37
П2
2.38
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
1
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
0
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Крикунов об 1:3 с «Торпедо»: «Вся ответственность лежит на нападающих “Сочи”. Надо забивать, это их работа, они с ней явно не справляются»

Команда уступила «Торпедо» (1:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

"Начнем с того, что у нас травмировался наш первый вратарь. Играл теперь Алексей Щетилин, который является вторым. Но парень играл очень здорово. Я очень доволен его выступлением. Молодец, сражался один по‑настоящему, как и положено.

К сожалению, есть снова вопросы к нашим нападающим. Один забитый гол — и тот в большинстве «5 на 3». Тяжело выиграть, если ты не забиваешь в равных составах и не используешь большинство. Оно у нас было на пять минут, но мы забили только один гол.

А вся ответственность лежит все‑таки на нападающих. Надо забивать, это их работа. Они с ней явно не справляются«, — сказал главный тренер “Сочи.