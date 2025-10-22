Ларионов после 3:4 с ЦСКА: «Ребята в раздевалке говорят сейчас, главное, чтобы все было по‑мужски. Сказал речь, надо держаться вместе, нельзя уйти в себя»

— Пытаемся держать тройку вместе, дать почувствовать друг друга. С другой стороны, ты должен делать ту работу, которая, может быть, не дает очков и дивидендов, но есть рабочая этика, когда надо помогать команде. Современный хоккей такой, что ты должен в сложный период доставать из себя ресурсы. Ждем, пытаемся, даем шанс, верим, но, когда не получаешь этого, надо делать рокировки. А молодежь выходит и подкупает желанием. Просто нельзя их не ставить, так они не будут расти, — сказал главный тренер СКА.