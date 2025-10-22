Ричмонд
Никитин о 4:3 со СКА: «Восьмерка для ЦСКА — неприемлемо. Ребята молодчики, поводов немного давали для запикиваний микрофона»

— Такая непростая игра в плане эмоций. Мы правильно реагировали на забитые и пропущенные голы, что давало шанс оставаться в игре.

Источник: Спортс"

— Когда вы в предыдущий раз тренировали ЦСКА, СКА и ЦСКА были грандами. Сейчас дерби команд, которые внизу кубковой восьмерки. Насколько это вас удивляет и меняет градус дерби?

— Мне скоро 53, удивляться чему-либо глупо. Нужно оценивать правильно. Мы это правильно оцениваем и используем как мотивацию и пищу для размышлений. Я никогда не смотрел в таблицу. Очень простая корреляция — качество игры и коллектив, тогда без разницы, на каком ты месте заканчиваешь. Делаем акцент на это.

Восьмерка для ЦСКА — неприемлемо, но все должно быть последовательно. Качество игры, коллектив, тогда можно не обращать внимание на таблицу.

— Вы играли с микрофоном от КХЛ, насколько держите это в голове?

— Ребята молодчики. Поводов немного давали для запикиваний. Заранее извиняюсь, если что-то было, иногда нужно это делать. Для хоккеистов игра становится рутиной, нужно иногда проснуться.

— Чем отличается СКА Ротенберга от СКА Ларионова?

— Я не обсуждаю соперника или коллег, у меня своей работы хватает. Нужно находиться внутри команды, чтобы знать тонкости.

— Во втором периоде команда преобразилась, это заброшенная шайба поспособствовала?

— С одной стороны, шайба СКА казалась курьезной, но для Коли это не курьез, а мастерство. Она вводит в небольшой ступор. Не то что мы были в ступоре, но когда такие голы залетают, эмоции подутихли. Наша шайба дала правильную энергетику, дальше парни правильно играли, — сказал главный тренер ЦСКА.