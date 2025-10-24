Ги Буше о Маклауде: «Он много хорошего делает, привносит скорость и драйв. Понимаем, что он будет еще прогрессировать. Когда Майкл выйдет на пик формы, он станет незаменимым»

Да, ему где-то чего-то недостает, и есть над чем работать. Где-то не хватает четкости броска в обороне, или передачу не всегда может принять, может, и отдать с максимальной точностью. Но это абсолютно нормально, если игрок пропустил два с половиной месяца. Мы понимаем, что он будет еще прогрессировать.