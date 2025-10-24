Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.40
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.80
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2

Ги Буше о Маклауде: «Он много хорошего делает, привносит скорость и драйв. Понимаем, что он будет еще прогрессировать. Когда Майкл выйдет на пик формы, он станет незаменимым»

В четверг «Авангард» проиграл «Северстали» (3:4 ОТ). Маклауд забил гол.

Источник: Спортс"

— «Северсталь» летела в Омск с пересадкой в другом городе. С вашими командами в НХЛ хоть раз такое случалось?

— Меня не волнует, какое путешествие было у оппонента. Меня волнует хоккейная команда. Все, что не относится к этому матчу, всякие драмы — не мое дело.

— Майкл Маклауд забил свой первый гол в сезоне. Вы довольны его нынешним уровнем?

— Он очень усердно работает, выкладывается по полной. То, что мы сейчас видим — это то, чего мы ожидали. Это было предсказуемо. Он много хорошего делает на льду, привносит скорость и драйв. Он классно помогает нам со вбрасываниями и спецбригадами.

Да, ему где-то чего-то недостает, и есть над чем работать. Где-то не хватает четкости броска в обороне, или передачу не всегда может принять, может, и отдать с максимальной точностью. Но это абсолютно нормально, если игрок пропустил два с половиной месяца. Мы понимаем, что он будет еще прогрессировать.

Мы очень рады, что он с нами. И когда Маклауд выйдет на пик формы, он для нас станет совсем незаменимым, — сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.