Ги Буше о Маклауде: «Он много хорошего делает, привносит скорость и драйв. Понимаем, что он будет еще прогрессировать. Когда Майкл выйдет на пик формы, он станет незаменимым»

— «Северсталь» летела в Омск с пересадкой в другом городе. С вашими командами в НХЛ хоть раз такое случалось?
— Меня не волнует, какое путешествие было у оппонента. Меня волнует хоккейная команда. Все, что не относится к этому матчу, всякие драмы — не мое дело.
— Майкл Маклауд забил свой первый гол в сезоне. Вы довольны его нынешним уровнем?
— Он очень усердно работает, выкладывается по полной. То, что мы сейчас видим — это то, чего мы ожидали. Это было предсказуемо. Он много хорошего делает на льду, привносит скорость и драйв. Он классно помогает нам со вбрасываниями и спецбригадами.
Да, ему где-то чего-то недостает, и есть над чем работать. Где-то не хватает четкости броска в обороне, или передачу не всегда может принять, может, и отдать с максимальной точностью. Но это абсолютно нормально, если игрок пропустил два с половиной месяца. Мы понимаем, что он будет еще прогрессировать.
Мы очень рады, что он с нами. И когда Маклауд выйдет на пик формы, он для нас станет совсем незаменимым, — сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.