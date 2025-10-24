Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Даллас
0
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.05
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
1
:
Каролина
3
Все коэффициенты
П1
11.00
X
7.40
П2
1.45
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
1
:
Монреаль
1
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.05
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
перерыв
Виннипег
0
:
Сиэтл
1
Все коэффициенты
П1
6.40
X
3.22
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл
1
:
Ванкувер
1
Все коэффициенты
П1
3.07
X
2.60
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сент-Луис
2
:
Юта
4
Все коэффициенты
П1
17.00
X
6.90
П2
1.21
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
4
:
Анахайм
5
Все коэффициенты
П1
24.00
X
5.00
П2
1.23
Хоккей. НХЛ
3-й период
Рейнджерс
5
:
Сан-Хосе
5
Все коэффициенты
П1
10.50
X
1.09
П2
18.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида
3
:
Питтсбург
5
Все коэффициенты
П1
79.00
X
17.00
П2
1.04
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
7
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2

Гришин о проблемах «Нефтехимика» против закрытых команд: «Противник играет плотнее в обороне, нам не хватает уверенности, креатива и наглости. Надо проявить характер, забросить мусорную шайбу»

— Когда ваш соперник играет в открытый хоккей, то «Нефтехимик» забивает много и добивается побед. А в матчах с более закрытыми командами — с «Сибирью», «Амуром», «Ладой» — забиваете только по одному голу и терпите поражение.

— Когда ваш соперник играет в открытый хоккей, то «Нефтехимик» забивает много и добивается побед. А в матчах с более закрытыми командами — с «Сибирью», «Амуром», «Ладой» — забиваете только по одному голу и терпите поражение. В чем проблема таких игр?

— Противник играет более плотно в обороне, нам где‑то не хватает уверенности в себе, креатива и наглости. Ребята стараются забить красивые голы, а надо проявить характер, жестко лезть на ворота, забросить мусорную шайбу.

И важно, кто в таких матчах забьет первый гол. Ну, как‑то надо такую оборону преодолевать. Все говорят, что надо туда лезть, топтать и забивать. Но не всегда получается, к сожалению, — сказал тренер «Нефтехимика».