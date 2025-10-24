Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Даллас
0
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.05
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
1
:
Каролина
3
Все коэффициенты
П1
10.00
X
7.30
П2
1.45
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
1
:
Монреаль
1
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.05
П2
3.66
Хоккей. НХЛ
перерыв
Виннипег
0
:
Сиэтл
1
Все коэффициенты
П1
6.40
X
3.22
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл
1
:
Ванкувер
1
Все коэффициенты
П1
3.07
X
2.60
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сент-Луис
2
:
Юта
4
Все коэффициенты
П1
17.00
X
6.90
П2
1.21
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
4
:
Анахайм
5
Все коэффициенты
П1
24.00
X
5.00
П2
1.23
Хоккей. НХЛ
3-й период
Рейнджерс
5
:
Сан-Хосе
5
Все коэффициенты
П1
10.50
X
1.09
П2
18.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Флорида
3
:
Питтсбург
5
Все коэффициенты
П1
79.00
X
17.00
П2
1.04
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
7
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2

Голышев о включении в расширенный состав «России 25» на КПК: «Это большая честь. У меня все есть, чтобы играть хорошо»

Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря.

Источник: Спортс"

— Что скажете о состоянии «Автомобилиста»? Вы победили сильный «Трактор», идете вторыми на Востоке.

— Это хорошо, будем стараться и продолжать в том же духе. Самое главное — выходить единым кулаком и биться. Я сегодня кайфанул от атмосферы в команде.

— Как вы отреагировали на то, что Ротенберг включил вас в состав на декабрьский традиционный турнир в Новосибирске?

— Спасибо большое, и очень рад, что получил такую возможность. Буду доказывать. Это пока только расширенный список. У меня все есть, чтобы играть хорошо и в декабре поехать в Новосибирск и сыграть за национальную команду. Для меня это будет большая честь, — сказал нападающий «Автомобилиста».