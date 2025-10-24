3+2 от Селебрини и 2+2 от Уилла Смита помогли «Сан-Хосе» одержать 1-ю победу в сезоне — над «Рейнджерс» (6:5 ОТ). Клуб из Нью-Йорка проиграл 5-й подряд матч дома

В 7 играх в сезоне на счету 19-летнего канадца стало 11 (5+6) очков при полезности «+1».
Для «Шаркс» победа стала первой в сезоне. В свою очередь, клуб из Нью-Йорка потерпел 5-е домашнее поражение подряд со старта регулярки.
Второй звездой матча был признан форвард «Рейнджерс» Тэйлор Рэддиш, оформивший второй хет-трик в карьере в лиге.
Третьей звездой стал форвард «Сан-Хосе» Уилл Смит, набравший 4 (2+2) очка. У него 8 (2+6) баллов в 7 играх в сезоне.
«Я бы отказался от одного из своих детей ради чертовой победы». Ворсофски про 5 поражений «Сан-Хосе» подряд на старте сезона НХЛ.