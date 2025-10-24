Ричмонд
Хоккей. НХЛ
буллиты
Колорадо
4
:
Каролина
4
Все коэффициенты
П1
22.00
X
1.13
П2
7.30
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.44
П2
1.88
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
0
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
7
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2

3+2 от Селебрини и 2+2 от Уилла Смита помогли «Сан-Хосе» одержать 1-ю победу в сезоне — над «Рейнджерс» (6:5 ОТ). Клуб из Нью-Йорка проиграл 5-й подряд матч дома

Первый номер драфта НХЛ-2024 был признан первой звездой игры регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (6:5 ОТ). Хет-трик стал для него вторым в карьере в лиге, как и матч с 5 очками.

В 7 играх в сезоне на счету 19-летнего канадца стало 11 (5+6) очков при полезности «+1».

Для «Шаркс» победа стала первой в сезоне. В свою очередь, клуб из Нью-Йорка потерпел 5-е домашнее поражение подряд со старта регулярки.

Второй звездой матча был признан форвард «Рейнджерс» Тэйлор Рэддиш, оформивший второй хет-трик в карьере в лиге.

Третьей звездой стал форвард «Сан-Хосе» Уилл Смит, набравший 4 (2+2) очка. У него 8 (2+6) баллов в 7 играх в сезоне.

«Я бы отказался от одного из своих детей ради чертовой победы». Ворсофски про 5 поражений «Сан-Хосе» подряд на старте сезона НХЛ.