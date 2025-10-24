Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Амур
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
2
:
Лос-Анджелес
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Каролина
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Монреаль
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
0
:
Сиэтл
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Ванкувер
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Юта
7
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
7
:
Детройт
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Анахайм
7
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Филадельфия
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
5
:
Сан-Хосе
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Питтсбург
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Чикаго
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Динамо М
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Металлург Мг
3
У «Тампы» 6 поражений в 7 матчах в сезоне. Команда Купера идет на последнем месте на Востоке и 30-м в НХЛ с 4 очками

«Лайтнинг» проиграли «Чикаго» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

В 7 матчах в текущем сезоне у команды под руководством Джона Купера только 1 победа при 4 поражениях в основное время и 2 — в овертайме.

С 4 очками «молнии» идут на последнем месте в таблице Восточной конференции и 30-м в общей таблице лиги.