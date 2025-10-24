Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.44
П2
1.88
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.40
П2
6.00
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
0
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
7
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2

Дмитрий Миронов о том, вспоминают ли в Америке «Русскую пятерку» из «Детройта»: «Не видел и не слышал. Видимо, после февраля 2022 года это никому не нужно. Русских не очень жалуют&

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все 5 хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом. После вынужденного завершения карьеры Константиновым из-за попадания в аварию в сезоне-1997/98 пятерка была ненадолго воссоздана с приходом Миронова.

— Вспоминают ли в Северной Америке сейчас о «Русской пятерке», учитывая предстоящий юбилей ее первого появления в матчах НХЛ?

— Я такого не видел и не слышал. Видимо, сейчас это никому не нужно, особенно после февраля 2022 года. Русских не очень жалуют. Только когда в прошлом году трое наших играли в одном звене в НХЛ (Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков в «Коламбусе» — Спортс), это было что-то похожее на «Русскую пятерку» и об этом говорили.

— О «Русской пятерке» был снят не один документальный фильм. Есть ощущение, что про вас в этих картинах не сказано ни слова, и это вряд ли справедливо. Не обидно ли вам, вы же тоже были частью этой истории?

— Ну, а что обижаться? Так посчитали нужным. Что, нужно звонить и писать с просьбой: пожалуйста, упомяните меня? Так сложилось, те ребята начинали вместе и играли дольше меня, я не буду этим хвастаться. Ничего страшного, главное, что вы об этом помните.

— Поддерживаете ли вы с кем-то связь из пятерки?

— Нет. Все заняты, у всех работа. С Козловым я общался год назад, когда он приезжал в Детройт проведать Константинова, он фото присылал, — сказал обладатель Кубка Стэнли-1998 в составе «Ред Уингс».