Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.44
П2
1.88
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.32
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.40
П2
6.00
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
0
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
7
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2

Макдэвид вышел на 6-е место по ассистам среди действующих игроков НХЛ (731), обогнав Овечкина. Лидирует Кросби (1067)

Капитан «Эдмонтона» сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:5).

На счету 28-летнего канадца стало 11 (1+10) очков в 8 играх в текущем сезоне.

За карьеру — 1093 (362+731) балла в 720 играх.

По числу ассистов Макдэвид вышел на 6-е место среди действующих игроков лиги, обогнав Александра Овечкина (730 в 1498 играх).

В топ-5 входят Сидни Кросби («Питтсбург», 1067 в 1360), Патрик Кэйн («Детройт», 854 в 1307), Евгений Малкин («Питтсбург», 842 в 1221), Анже Копитар («Лос-Анджелес», 842 в 1458) и Клод Жиру («Оттава», 755 в 1271).

