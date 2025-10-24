Макдэвид вышел на 6-е место по ассистам среди действующих игроков НХЛ (731), обогнав Овечкина. Лидирует Кросби (1067)

На счету 28-летнего канадца стало 11 (1+10) очков в 8 играх в текущем сезоне.
За карьеру — 1093 (362+731) балла в 720 играх.
По числу ассистов Макдэвид вышел на 6-е место среди действующих игроков лиги, обогнав Александра Овечкина (730 в 1498 играх).
В топ-5 входят Сидни Кросби («Питтсбург», 1067 в 1360), Патрик Кэйн («Детройт», 854 в 1307), Евгений Малкин («Питтсбург», 842 в 1221), Анже Копитар («Лос-Анджелес», 842 в 1458) и Клод Жиру («Оттава», 755 в 1271).
