Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.45
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.33
П2
3.16
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.40
П2
6.00
Хоккей. НХЛ
25.10
Баффало
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.38
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
25.10
Коламбус
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.35
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Джерси
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.97
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
0
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
7
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2

Карлсон об Овечкине: «Настоящий воин, много раз рисковал здоровьем ради одноклубников. Невозможно сыграть столько матчей, не чувствуя себя паршиво во многих из них»

40-летний капитан «Вашингтона» провел 1659 матчей в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

"Он пропустил крайне мало игр в своей очень длинной карьере — это действительно невероятно. Все сталкиваются с какими-то трудностями, невозможно сыграть столько матчей, не чувствуя себя паршиво во многих из них.

Овечкин — настоящий воин. Он много раз рисковал здоровьем ради своих одноклубников, и это настоящая заслуга нашего капитана. Он важная часть команды на льду и в раздевалке.

То, чего ему удалось добиться в НХЛ, потрясает. Это важно для города и, думаю, для него тоже«, — сказал защитник “Вашингтона” Джон Карлсон.

Уилсон об Овечкине: «Забил 44 гола в сезоне, в котором сломал ногу — это невероятно. Он впечатляет и восхищает — горжусь, что делю с ним лед».