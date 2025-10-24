Карлсон об Овечкине: «Настоящий воин, много раз рисковал здоровьем ради одноклубников. Невозможно сыграть столько матчей, не чувствуя себя паршиво во многих из них»

"Он пропустил крайне мало игр в своей очень длинной карьере — это действительно невероятно. Все сталкиваются с какими-то трудностями, невозможно сыграть столько матчей, не чувствуя себя паршиво во многих из них.
Овечкин — настоящий воин. Он много раз рисковал здоровьем ради своих одноклубников, и это настоящая заслуга нашего капитана. Он важная часть команды на льду и в раздевалке.
То, чего ему удалось добиться в НХЛ, потрясает. Это важно для города и, думаю, для него тоже«, — сказал защитник “Вашингтона” Джон Карлсон.
Уилсон об Овечкине: «Забил 44 гола в сезоне, в котором сломал ногу — это невероятно. Он впечатляет и восхищает — горжусь, что делю с ним лед».