Карбери об игровом долголетии Овечкина: «Он никогда не полагался на то, что теряется с годами. Катание идет на спад к 15-му сезону, а его инстинкты и бросок хуже не стали»

"Он никогда не полагался на то, что становится хуже с годами. Что я имею в виду? Многие элитные хоккеисты полагаются на свое катание, верно? К 15-му сезону оно начинает идти на спад.
Разве бросок Овечкина стал хуже к двадцатому сезону? Есть веский аргумент, что нет. Находит ли он свободное пространство? Он делает это на мировом уровне, у него отличные инстинкты. И вот тут-то и начинается разговор об игровом долголетии.
Провести всю карьеру в одной организации — это многое значит. Лояльность важна, но еще это значит, что ты был настолько хорош, что клуб так долго хотел тебя видеть.
Выступать за одну команду на протяжении всей карьеры в любом виде спорта — это круто. Пройти 1500 матчей в форме «Вашингтона» — это нечто особенное«, — сказал главный тренер “Кэпиталс” Спенсер Карбери.
Карлсон об Овечкине: «Настоящий воин, много раз рисковал здоровьем ради одноклубников. Невозможно сыграть столько матчей, не чувствуя себя паршиво во многих из них».