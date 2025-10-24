Карбери об игровом долголетии Овечкина: «Он никогда не полагался на то, что теряется с годами. Катание идет на спад к 15-му сезону, а его инстинкты и бросок хуже не стали»

Разве бросок Овечкина стал хуже к двадцатому сезону? Есть веский аргумент, что нет. Находит ли он свободное пространство? Он делает это на мировом уровне, у него отличные инстинкты. И вот тут-то и начинается разговор об игровом долголетии.