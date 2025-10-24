Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
1
:
Торпедо
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.30
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
3
:
Амур
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.50
П2
86.00
Хоккей. НХЛ
25.10
Баффало
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.44
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
25.10
Коламбус
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.38
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
25.10
Нью-Джерси
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.97
Хоккей. НХЛ
25.10
Виннипег
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.41
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Сочи
П1
X
П2

Губерниев о Малкине: «Один из величайших хоккеистов всех времен. Женя может и таскать рояль, и играть на нем. Он способен приносить пользу клубу НХЛ еще несколько сезонов»

Нападающий «Питтсбурга» ранее повторил достижение Горди Хоу по скорости набора 10 ассистов со старта регулярки для хоккеистов в возрасте 39 лет и старше — 8 игр.

Источник: Спортс"

"Женя тот человек, который может и таскать рояль, и играть на нем. Удивительный хоккеист, командный игрок. Женя доказывает, что можно по примеру Овечкина играть здорово и в 40 лет, и после 40. Думаю, что он способен приносить пользу клубу НХЛ еще несколько сезонов.

Малкин хорош тем, что является командым и универсальным игроком, а не единоличником. На него может опираться коллектив, в хоккее это важно. Мы все любим Женю, как и все поклонники североамериканского хоккея.

Малкина в любом случае рано или поздно введут в Зал славы НХЛ. Женя — один из величайших хоккеистов всех времен", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.