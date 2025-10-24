Ричмонд
Десятков о «Ладе»: «Календарь у нас такой, что мы даже тренироваться не успеваем. Нам сейчас нужна свежая кровь, любая помощь, чтобы нивелировать наши проблемы»

В пятницу команда по буллитам победила «Торпедо» (3:2).

Источник: Спортс"

— Вы успеваете восстанавливаться?

— Календарь у нас такой, что мы даже тренироваться не успеваем. У нас за месяц будет завтра только второй выходной. Получается, мы провели 14 матчей за 30 дней и еще умудрились слетать на Дальний Восток.

— Георгий Белоусов сегодня забросил свою первую шайбу, реализовал победный буллит. Оцените его игру после возвращения в команду.

— Сегодня он просто выполнил свою работу. Ту свою роль, которая ему отведена, и в которой мы на него рассчитывали. Единственное, он молодец, что вошел практически с листа. Он находится в достаточно хорошей физической форме.

— В «Ладу» пришел новый спортивный директор Ильдар Мухометов. Вы с ним уже обсуждали дальнейший план развития?

— План есть. С этого все и начинается. Как можно без плана работать, жить и смотреть в будущее? Но какой это план — долгосрочный, среднесрочный? Нам сейчас нужна любая свежая кровь, любая помощь. Не то, что кого-то выгнать, наказать и убрать. А просто чтобы нивелировать наши проблемы.

— В тренерский штаб вошел Дмитрий Кокорев. По чьей инициативе?

— Моя инициатива. Мы в моменте оказались без тренера по защитникам. Кокорев — квалифицированный специалист с опытом работы именно в КХЛ. У нас был Никита Щитов, но парень молодой, горячий. Покинул команду по собственной инициативе. Не могу сказать подробности — это у него спросите.

И мы оказались просто без тренера по защитникам, по меньшинству. Тянули это на себе как могли. Это была моя инициатива, чтобы пригласить Дмитрия, — сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков.