Ларионов после 8:1 с «Сочи»: «Всегда хочешь играть в хороший хоккей. Потому что полный стадион, город ждет, верит. Санкт-Петербург умеет терпеть, это исторически»

Это 2-я победа СКА в 10 последних матчах.

— Не боитесь, что результативность после этого матча снова скатится к 2−3 шайбам?

— Знаете, всегда хочешь играть в хороший хоккей. Потому что полный стадион зрителей, город ждет, верит в команду. Это очень радует. Санкт-Петербург — город, который умеет терпеть, это исторически. Город, который имеет возможность верить в своих ребят.

Говоря о соперниках, здесь очень важно понимать статус команды. Мы его слегка опустили, теперь надо снова вернуться на тот уровень, который мы хотим. Мы позволили всем понять, что СКА — хорошая вывеска, хорошая корпорация, но это команда, которую можно обыгрывать. Это самый сложный период той работы, которую мы делаем.

Любая большая победа начинается с маленького первого шага. И для нас это очень важно: это так работает в больших коллективах. Если начинаешь паниковать, эти эмоции передаются ребятам, и еще сложнее выбираться из данной ситуации.

Самое важное в таких матчах не слишком высоко подниматься в небеса, но и не слишком сильно падать на землю. Нужно держать удар, держать баланс, верить в то, что ты делаешь. Вера в каждого игрока позволяет сплотиться и делать победы, которых мы хотим видеть как можно больше.

Мы не хотели никого унизить, мы просто играли от души. Могли и больше забивать. Но это один день, завтра будут новые события. Мы выиграли матч, теперь двигаемся дальше, — сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

СКА разгромил «Сочи» — 8:1. Команда Ларионова одержала 2-ю победу в 10 последних матчах.