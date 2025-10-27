Гришин о 3:2 с «Барысом»: «Ошибка в 3-м периоде дала кислород противнику, игра превратилась в битву за победу. Пришлось отбиваться, пластаться. Ребята молодцы, самоотверженно сыграли»

— Очень здорово начали матч, с хорошим движением, были моменты. Катались хорошо два периода. Ошибка в начале третьего дала кислород противнику, игра превратилась в битву за победу. Пришлось отбиваться, пластаться, потеряли инициативу, но ребята молодцы, самоотверженно сыграли. Две шайбы — самый неприятный счет, коварное преимущество.
— Почему в силовых приемах уступили?
— Игра состоит не из силовых приемов, а из того, как ты играешь, двигаешься, передачи какие отдаешь. Наверное, противнику не оставалось ничего, кроме как делать силовые приемы.
— Что с Жафяровым?
— Пока не знаю, насколько серьезно, нужно будет обследование провести. Вроде бы шайба попала в ногу, — сказал Гришин.