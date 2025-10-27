Гатиятулин о победе над «Адмиралом»: «Не лучшая игра в исполнении “Ак Барса” — много потерь, неверных решений. Но такие матчи еще будут, их тоже нужно уметь выигрывать»

— У нас уже был пример этих спаренных матчей с «Амуром», когда в первой игре мы многое показали. Но во второй игре нас разобрал соперник и подготовил свой план. Сегодня «Адмирал» сыграл поплотнее. Но если отталкиваться от нашей игры, то… Хоккей вообще подразумевает риск. Чтобы создавать преимущество, нужно обыгрывать, рисковать.