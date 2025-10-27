Ричмонд
Гатиятулин о победе над «Адмиралом»: «Не лучшая игра в исполнении “Ак Барса” — много потерь, неверных решений. Но такие матчи еще будут, их тоже нужно уметь выигрывать»

Казанский клуб одержал победу в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:2 ОТ).

Источник: Sports

— Хорошая, качественная победа. Но не лучшая игра в нашем исполнении. Было много потерь, неверных решений. Но сезон длинный, и такие игры еще будут. И нужно уметь их тоже выигрывать. Хорошая командная победа, и спасибо болельщикам за поддержку.

— Можно ли сказать, что качество игры зависело от того, как закрыли Митчелла Миллера? Он самый бросающий игрок КХЛ. Может, его набросов не хватило?

— У нас уже был пример этих спаренных матчей с «Амуром», когда в первой игре мы многое показали. Но во второй игре нас разобрал соперник и подготовил свой план. Сегодня «Адмирал» сыграл поплотнее. Но если отталкиваться от нашей игры, то… Хоккей вообще подразумевает риск. Чтобы создавать преимущество, нужно обыгрывать, рисковать.

Вот у нас сегодня этот риск был, но нередко — неоправданный. От этого шайбу привозили к нашим воротам, приходилось ее отбирать, на это мы тратили много сил.

— Эти спаренные матчи в каком‑то смысле похожи на плей‑офф?

— У нас не было ни одного проходного матча. На каждую игру нужно выходить, показывать характер и самоотдачу. Упорный матч, но и в таких играх нужно побеждать. Здорово, что в конце мы сравняли счет и в овертайме победили.

— 10 побед подряд — это рекордная серия в истории клуба. Чувствуете, что находитесь в лучшем моменте «Ак Барса», что вы здесь работаете?

— Рекорды — это хорошо. Но мы и в том году их обновляли. Однако победы добываются весной. Не обращаем внимание на серии. Наш следующий матч — с сильным соперником, и все мысли о нем, — сказал Гатиятулин.