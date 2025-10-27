Ричмонд
Тамбиев о спаренных матчах: «Первые игры “Адмиралу” всегда тяжело даются — дело в перелетах и в смене часовых поясов. Это любому человеку будет даваться очень сложно»

Клуб из Владивостока проиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ — 2:3 ОТ.

Источник: Спортс

— Соперник перевел игру в овертайм. А там уже ошибка нашего игрока, и «Ак Барс» нас за это не простил.

— С чем связано, что вы решили поставить в ворота Арсения Цыбу с первых минут?

— Надо же когда‑то ему дать сыграть. Мы с Адамом Гуской проиграли три матча подряд. Ну, а Цыба хорошо тренируется, есть прогресс. Доволен ли я его игрой? Мне тяжело давать оценку вратарю. Если бы победили, то я был бы доволен, если аккуратно говорить.

— Вы провели намного более качественный матч с «Ак Барсом», чем предыдущий, когда уступили Казани со счетом 3:5. Ваш клуб нередко проводит такие двойные матчи по ходу сезона. Вы так присматриваетесь к сопернику?

— Здесь дело не в спаренных матчах. А в перелетах и в смене часовых поясов. Поэтому нам первые матчи всегда тяжело даются. Да мы и первый матч сыграли неплохо, если убрать удаления. Сегодня просто удалялись меньше. Я буду аккуратен с этими удалениями, не хочу этих штрафов. Оставлю без комментариев два удаления в третьем периоде. А так здесь дело только в перелетах и смене часовых поясов — это любому человеку будет даваться очень сложно.

— Вы ведь пораньше прилетели перед первой игрой.

— Прилететь нужно за четыре‑пять дней. Тогда будет пораньше. А первая игра попадает на третий день. Хорошо хоть она случилась в 17:00 в выходной, это в полночь по Владивостоку. Ну, а эта игра пришлась как раз на пятый день, и мы были уже на себя похожи, — сказал Тамбиев.