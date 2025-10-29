Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Торонто
0
:
Калгари
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.44
П2
3.34
Хоккей. НХЛ
03:15
Сент-Луис
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.38
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.38
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
03:45
Чикаго
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.35
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.46
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.35
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.33
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
05:30
Сиэтл
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.32
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.72
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Трактор
1
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Карбери об ошибках «Вашингтона»: «Иногда игрок давит, чтобы вернуть шайбу, и теряет позицию. Из-за этого мы уязвимы в обороне. Вы видели такое в матче с “Оттавой”

26 октября «Кэпиталс» проиграли «Оттаве» со счетом 1:7 в рамках регулярного сезона НХЛ.

Источник: Спортс"

"Иногда это проявляется в давлении, нетипичном принятии решений, попытках форсировать события. Мы как раз обсуждали это сегодня утром с тренерским штабом: иногда команда начинает давить, когда шайба не у нас, потому что слишком сильно хочет что-то создать в атаке.

Я понимаю, что это кажется бессмысленным, но приведу пример. Когда игрок очень хочет повлиять на игру в атаке — забить гол, помочь при игре 5 на 5 — то, потеряв шайбу, он начинает еще сильнее давить и теряет позицию, потому что хочет вернуть [шайбу], потому что пытается забить.

В результате мы оказываемся в трудном положении, потому что игрок потерял позицию. Из-за этого мы уязвимы в обороне. Если соперник достаточно хорош, он пользуется этой возможностью. В такие моменты игрок думает: «Ну, я пытался помочь команде, а в итоге причинил ей вред в обороне».

И я думаю, вы видели что-то такое в матче с «Оттавой». Мы плохо действовали в некоторых эпизодах, проигрывали в ситуациях один в один, чего не должно быть. И, надо отдать им должное, они этим воспользовались«, — сказал главный тренер “Вашингтона”.