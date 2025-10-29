Никитин о 2:3 от «Спартака»: «Фуфловые удаления сломали всю игру. ЦСКА не смог проконтролировать дисциплину»

— Все очевидно, фуфловые удаления сломали всю игру.
— Как с ними бороться?
— Если бы знал, уже поборол бы эту ситуацию. Мозг должен быть и характер. Удалились, когда соперник не заставлял это делать, сами виноваты.
— Игра во втором периоде похожа на ту, к которой вы стремитесь?
— В том‑то и дело, что игра состоит из многих компонентов, все могут быть критически важными. У нас пока не хватает мастерства, чтобы контролировать все аспекты игры. Сегодня контролировали только часть, но не смогли проконтролировать дисциплину, — сказал главный тренер ЦСКА.