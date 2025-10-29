Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия
0
:
Питтсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
1-й период
Торонто
0
:
Калгари
0
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.33
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.38
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
03:45
Чикаго
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.35
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.46
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.35
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.33
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
05:30
Сиэтл
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.32
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.72
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Трактор
1
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Адвокат Кеслера об обвинениях в преступлении сексуального характера: «Они безосновательны, Райан готов решительно оспаривать их в суде. Мы уверены, что его оправдают»

Ранее стало известно, что бывшему нападающему клубов НХЛ предъявлены обвинения по двум пунктам в совершении преступления сексуального характера. Экс-хоккеист не признал себя виновным. Предполагаемой жертвой является 16-летний подросток — его пол не уточняется.

Ранее стало известно, что бывшему нападающему клубов НХЛ предъявлены обвинения по двум пунктам в совершении преступления сексуального характера. Экс-хоккеист не признал себя виновным. Предполагаемой жертвой является 16-летний подросток — его пол не уточняется.

"Райан категорически отрицает обвинения и совершенно невиновен. Обвинения безосновательны, и он готов решительно оспаривать их в суде.

Поскольку начинается судебный процесс, мы просим уважать его частную жизнь и целостность судебной системы. Мы уверены, что, когда будут представлены все факты и обстоятельства, он будет полностью оправдан", — заявил адвокат Роберт Морад.

Райан Кеслер, игравший за «Ванкувер» и «Анахайм», провел 18 сезонов в НХЛ и сыграл в 1001 матче в регулярных чемпионатах, набрав 573 (258+315) очка за результативность.