Кудашов о 5:1 с «Шанхаем»: «Игра могла повернуться как в одну, так и в другую сторону. Здесь очень плотные матчи, похожи на плей‑оффные серии»

— Очередная упорная игра. Все игры идут под копирку. Сегодняшняя игра могла повернуться как в одну, так и в другую сторону. Сегодня чуть раньше выяснился победитель. Обычно до конца выясняется. До середины игры любая команда могла иметь преимущество. Совершенно одинаковые игры. У нас уже четвертая игра здесь. Очень упорные и очень сложные [матчи].