Хартли о камбэке с «Ладой»: «Наш первый гол оказался переломным. Потом мы полностью забрали инициативу»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
0
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.32
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
2
:
Нью-Джерси
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
8.00
П2
11.25
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго
3
:
Оттава
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
14.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Даллас
0
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сент-Луис
1
:
Детройт
4
Все коэффициенты
П1
34.00
X
12.75
П2
1.28
Хоккей. НХЛ
перерыв
Миннесота
2
:
Виннипег
2
Все коэффициенты
П1
3.01
X
2.61
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл
0
:
Тампа-Бэй
2
Все коэффициенты
П1
35.00
X
11.50
П2
1.09
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
5
:
Айлендерс
2
Все коэффициенты
П1
1.04
X
П2
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.70
П2
6.20
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Трактор
1
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Хартли о камбэке с «Ладой»: «Наш первый гол оказался переломным. Потом мы полностью забрали инициативу»

До 52-й минуты «Локомотив» проигрывал 0:2.

"Сумасшедшая концовка. Думаю, фанаты в восторге. Очень важная победа. Честно вам скажу, ребята, я боялся этого матча. Мы говорили утром игрокам о том, что соперник опасен, у нас были три дня тренировок. И перед тем, как вы у меня спросите, почему мы были такими плохими в первом периоде, почему сразу не забрали инициативу… Если бы я знал ответ на этот вопрос, то таких ситуаций бы не возникало.

Но мы в самом деле не сразу вошли в игру, а соперник сразу забил гол. И нам пришлось догонять «Ладу» весь матч. Хорошо, что у нас много ветеранов и лидеров в команде. Мы смогли забить первый гол после того, как вратарь соперника Бочаров сделал много хороших спасений.

Наш первый гол оказался переломным. Потом мы полностью забрали инициативу. И здорово, что доставили болельщикам такие эмоции«, — сказал тренер “Локомотива”.