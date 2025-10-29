Галлан о 5 поражениях «Шанхая» подряд: «Нужно продолжать работать дальше. С моста прыгать не собираемся»

— Нужно продолжать усердно работать, стараться играть в свою игру. Последние два поражения обидные, до этого три матча были проиграны по буллитам. Нужно продолжать работать дальше. С моста прыгать не собираемся. Кризиса нет? Именно это я имел в виду.