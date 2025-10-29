Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
0
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
3.84
X
4.60
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сиэтл
0
:
Монреаль
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
6.40
П2
1.33
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
0
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
5.89
X
4.30
П2
1.61
Хоккей. НХЛ
перерыв
Эдмонтон
5
:
Юта
3
Все коэффициенты
П1
1.13
X
8.00
П2
26.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
7
:
Нью-Джерси
4
Все коэффициенты
П1
1.08
X
9.00
П2
36.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго
6
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.70
П2
6.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Трактор
1
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Галлан о 5 поражениях «Шанхая» подряд: «Нужно продолжать работать дальше. С моста прыгать не собираемся»

Во вторник китайский клуб проиграл московскому «Динамо» (1:5).

Источник: Спортс"

— Первые два периода мы сыграли хорошо. Обе команды здорово себя проявили. В третьем периоде пропустили два быстрых гола. Уснули, так скажем, с самого начала третьего периода. Несомненно, расстроены, как все завершилось.

— Пять поражений подряд. Можно ли сказать, что команда в кризисе?

— Нужно продолжать усердно работать, стараться играть в свою игру. Последние два поражения обидные, до этого три матча были проиграны по буллитам. Нужно продолжать работать дальше. С моста прыгать не собираемся. Кризиса нет? Именно это я имел в виду.

— В последних двух матчах было много индивидуальных ошибок. Это из‑за изменений в составе?

— Да, когда случаются травмы, нам приходится менять игроков. Но это часть игры. Иногда изменения срабатывают, иногда нет. Но это не оправдание.

— Попугаев относится к травмированным?

— Да, — сказал тренер «Шанхай Дрэгонс».