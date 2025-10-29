Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
0
:
Лос-Анджелес
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
5.40
П2
1.50
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сиэтл
0
:
Монреаль
2
Все коэффициенты
П1
10.75
X
6.40
П2
1.26
Хоккей. НХЛ
перерыв
Ванкувер
0
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
6.80
X
3.75
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
5
:
Юта
3
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.00
П2
37.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
7
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго
7
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.70
П2
6.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Трактор
1
:
Автомобилист
2
П1
X
П2

Наместников забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой». У него 5 очков в 10 играх

Форвард «Виннипега» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (4:3 ОТ), сделав счет 2:0.

На счету 32-летнего россиянина стало 5 (4+1) очков в 10 играх в текущем сезоне при полезности «+1».

Сегодня Наместников (17:24, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ, выиграл 2 из 2 вбрасываний и допустил 2 потери.