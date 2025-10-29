«Колорадо» прервал серию «Нью-Джерси» из 8 побед — 8:4. Олофссон набрал 5 (3+2) очков — столько же, сколько в первых 10 играх в сезоне

Первой звездой встречи стал форвард «Колорадо» Виктор Олофссон, набравший 5 (3+2) очков — столько же, сколько у него было в первых 10 играх в сезоне (0+5).
Также в тройку звезд попали его партнеры Нэтан Маккиннон (2+1) и Кэйл Макар (0+4).
Победная серия «Нью-Джерси» из 8 игр завершилась, клуб продолжает лидировать в Восточной конференции с 16 очками после 10 игр.
«Колорадо», прервавший серию из 4 поражений, идет на втором месте на Западе с 16 очками в 11 играх. Клуб из Денвера уступает «Юте» (аналогичный результат) по дополнительным показателям.