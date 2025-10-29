Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
2
:
Лос-Анджелес
3
Все коэффициенты
П1
11.75
X
4.60
П2
1.42
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
3
:
Монреаль
3
Все коэффициенты
П1
17.00
X
1.09
П2
11.50
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.71
П2
6.35
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.94
П2
4.52
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Динамо М
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
6
:
Амур
2
П1
X
П2

«Колорадо» прервал серию «Нью-Джерси» из 8 побед — 8:4. Олофссон набрал 5 (3+2) очков — столько же, сколько в первых 10 играх в сезоне

«Эвеланш» одержали победу над «Девилс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Первой звездой встречи стал форвард «Колорадо» Виктор Олофссон, набравший 5 (3+2) очков — столько же, сколько у него было в первых 10 играх в сезоне (0+5).

Также в тройку звезд попали его партнеры Нэтан Маккиннон (2+1) и Кэйл Макар (0+4).

Победная серия «Нью-Джерси» из 8 игр завершилась, клуб продолжает лидировать в Восточной конференции с 16 очками после 10 игр.

«Колорадо», прервавший серию из 4 поражений, идет на втором месте на Западе с 16 очками в 11 играх. Клуб из Денвера уступает «Юте» (аналогичный результат) по дополнительным показателям.